Estoril e Braga vencem e ficam mais perto da final da Taça Revelação

Os canarinhos derrotaram o Benfica, enquanto os guerreiros do Minho triunfaram na receção ao Estrela da Amadora.

O Estoril recebeu e venceu o Benfica por 2-1, na primeira mão das meias-finais da Taça Revelação.

No Estádio António Coimbra da Mota, o avançado Marcos Zambrano precisou apenas de nove minutos para colocar os encarnados na frente. No entanto, aos 27", o guardião Ricardo Ribeiro foi expulso e abriu caminho à resposta canarinha. Deste modo, na segunda parte, a equipa da Linha de Cascais operou a reviravolta, através de dois jogadores que saíram do banco: aos 66", Cauê Alves empatou o encontro e, à passagem dos 73", numa cobrança magistral de um livre direto, Ivan Pavlic deu o triunfo à turma estorilista, que procura a terceira conquista seguida da prova.

Na outra meia-final, o Braga bateu o Estrela da Amadora, campeão da Liga Revelação, por 2-0.

No Minho, Edgar Braga inaugurou o marcador aos 32 minutos, concluindo um excelente desenho ofensivo dos arsenalistas. Em cima do apito final do encontro, o avançado angolano David Nzanza assinou o segundo do conjunto às ordens de Rui Duarte.

Os duelos da segunda mão disputam-se na próxima segunda-feira, dia 29.