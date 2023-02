Encaixe português com a formação em 2022/23: jackpot sem igual a nível europeu 

ESPECIAL EDIÇÃO ANIVERSÁRIO - Contando com as duas janelas de transferências da época, os clubes da Liga Bwin suplantam os da Ligue 1 como maior "viveiro". Os 252,5 M€ encaixados por Sporting, FC Porto, Braga, Benfica e V. Guimarães com jogadores formados nas suas academias superam em 77,2 M€ o registo dos clubes da principal liga francesa.

O principal escalão do futebol francês foi o que mais se conseguiu aproximar-se dos valores da nossa primeira divisão e também cavou um fosso considerável em relação à Eredivisie (Países Baixos), que fecha este pódio à boleia das receitas das escolas do Ajax, do PSV, do Feyenoord e do emergente AZ Alkmaar.

As transferências milionárias de Mudryk (Shakhtar) e Zabarnyi (Dínamo de Kiev) renderam, por si só, 92,2 M€ e ajudaram a liga ucraniana a a chegar ao quarto lugar num contexto de guerra

Mesmo a viver um cenário de dificuldades à custa da guerra com a Rússia e do "bar aberto" de transferências proporcionadas pela FIFA, a Ucrânia surge em quarto lugar graças às vendas milionárias de Mudryk (do Shakhtar para o Chelsea) e de Zabarnyi (Dínamo de Kiev para o Bournemouth), que contabilizaram 92,2 M€ dos 99,2 M€ totais.

Apesar de ser a liga que mais dinheiro movimenta (de longe) em transferências, a Premier League inglesa ocupa um modesto 14.º lugar, com apenas 15,2 M€ de produtos da formação exportados para o estrangeiro. Refira-se que este cenário mudaria radicalmente caso O JOGO também tivesse contabilizado transferências internas.