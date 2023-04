Em destaque na Liga Revelação, adora Neymar e quer o Real Madrid: "Somos parecidos..."

Na época de estreia do Estrela da Amadora na prova, o avançado Luan Farias tem-se afirmado como uma das peças-chave. Esta temporada conta com quatro golos e outras tantas assistências

Luan Farias tem 20 anos e chegou esta temporada ao Estádio José Gomes para a primeira experiência no futebol europeu, após percurso formativo dividido entre Grémio, Ferroviária e Lajeadense. Em Portugal começou o sonho e as primeiras impressões sobre o novo clube deixaram-no entusiasmado.

Deixar a família para trás não foi fácil, mas o sonho de uma vida falou mais alto. O brasileiro, 20 anos, cumpre a primeira época na Europa e atravessa um grande momento de forma ao serviço do Estrela.

"A primeira impressão que tive foi das melhores possíveis. É tudo novo, chegar a um novo país tem algumas diferenças e a estrutura do Estrela do Amadora é fantástica. Receberam-nos muito bem e as pessoas são muito boas", conta o avançado, revelando que a família teve um papel fundamental na partida para o Velho Continente. "É uma oportunidade para mim e para os meus. Pretendo dar uma vida melhor à minha família. As saudades são muitas, mas estou habituado a estar longe deles. Adaptei-me bem, pois já estava acostumado ao frio. A comida portuguesa surpreendeu-me pela positiva. Fiquei maravilhado com a gastronomia do país e assumo que é uma das coisas que mais gosto daqui".

O Estrela da Amadora tem protagonizado uma boa temporada na Liga Revelação e, em ano de estreia no escalão de sub-23, os tricolores disputam a fase de campeão, prova onde seguem no segundo lugar. "Temos estado muito bem. Conseguimos alcançar a fase de campeão e estamos vivos. O grupo está a mostrar que tem qualidade e que merece estar onde está", constata Luan, autor de quatro golos em 20 jogos disputados. "Estou confiante e atravesso um bom momento. Tenho feito bons jogos e ajudado o Estrela, que é o mais importante. Os golos também têm aparecido, o que me dá alento".

O avançado brasileiro enaltece a Liga Revelação e acredita que a competição de sub-23 dá uma visibilidade diferente aos jovens jogadores. "Já tinha ouvido falar da Liga Revelação no Brasil e confirmo tudo o que ouvi. É uma prova muito boa, muita técnica e tática, com muita qualidade e com extrema visibilidade. Todos os clubes seguem atentos a esta competição", remata Luan.

Adora Neymar e quer o Real Madrid

O compatriota embala-lhe o sonho de chegar ao Real Madrid. Ronaldo Tavares é outro ídolo

Então, e sonhos? Luan revela que é singrar no futebol profissional, para um dia vestir a camisola do Real Madrid. "Trabalho sempre no limite das minhas capacidades para alcançar as minhas metas. Sonho em vestir a camisola do Real Madrid. Sei que é difícil, mas tenho de acreditar em mim", diz o avançado, que conta com a inspiração do compatriota Neymar e de Ronaldo Tavares, jogador da equipa principal estrelista.

"O Neymar é o meu jogador de eleição. Inspiro-me bastante nele e penso que somos parecidos no relvado. Tem uma finta curta e espalha magia dentro de campo. No Estrela, gosto muito do Ronaldo Tavares. Já treinei com ele e é uma autêntica "besta". Ainda não tive oportunidade de lhe dizer isto, pois sou tímido, mas sou muito fã dele. Tem feito uma grande temporada", diz.

Luan Farias jogou no Brasil, a sua terra natal, com as camisolas do Lajeadense, Ferroviária e Grémio, e traçou para O JOGO as diferenças entre o futebol dos dois países. "Em Portugal, o jogo é mais técnico e muito tático, o que faz com que seja mais rápido. No Brasil é muito físico e mais na base da força e do contacto", remata o avançado.