"É muito bom olhar para o primeiro treino e vermos a evolução da equipa toda"

Declarações de Manuel Mendonça, capitão dos juvenis do Sporting, após a vitória por 2-0 sobre o Braga, que carimbou a conquista do campeonato nacional de sub-17.

Conquista do campeonato e agradecimentos: "É uma conquista. É sempre muito bom olhar para o primeiro treino e vermos a evolução da equipa toda. Somos campeões, o que era o nosso principal objetivo. Quero agradecer aos adeptos, a toda a gente que nos ajudou para que isto fosse possível. Agora é aproveitar o momento e desfrutar."

Qual foi o momento decisivo? "O momento-chave foram todos os jogos. Todos contaram, principalmente os da terceira fase, porque os pontos voltaram a zero."

Efeitos do Europeu na equipa: "Depois do Europeu [sub-17], já vínhamos com algumas mazelas, um bocado fatigados, mas, todos unidos, conseguimos, com superação e a ajuda dos jogadores vindos do banco, que ajudaram muito. Isso foi importante, foi a chave para ganharmos o campeonato."