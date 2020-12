Dois jogos em 24 horas com cabeçada acidental pelo meio: o episódio de Luís Silva

Central esteve no jogo de sábado da equipa B com o Ideal e no domingo entrou de início frente ao Sporting, nos sub-23. Pelo meio ainda deu uma cabeçada acidental numa câmara...

Luís Silva é o capitão da equipa sub-23 do Belenenses, que disputa a Zona Sul da Liga Revelação. O atleta de 21 anos chegou aos azuis em 2018/2019 e esta temporada tem-se dividido entre a equipa B, oitavo classificado da série G do Campeonato de Portugal, e os sub-23. Uma situação que o levou a disputar dois jogos em 24 horas, no último fim de semana, frente ao Ideal e Sporting.

Um momento insólito, mas o jogador não se importou muito com isso. "Estou aqui para trabalhar e só agradeço essa oportunidade. Ter de disputar dois jogos num curto espaço de tempo só me dá pulmão e capacidade para me preparar onde quero chegar", começou por dizer Luís Silva.

No entanto, há ainda outro momento de registo: uma cabeçada que o central deu numa câmara que filmava o jogo com o Sporting. Um episódio encarado com bom humor. "Já tive pessoas a mandar-me mensagens de todas as partes do mundo. Desde a linha final até ao muro é apenas meio metro, e não consegui evitar o embate", contou o capitão.

O defesa quer é continuar a ter "oportunidades" para ganhar "pulmão" no sentido de um dia chegar à equipa principal. Recebeu "mensagens de todo o mundo" depois do incidente com a câmara

Questionado sobre a experiência no Belenenses, o atleta mostrou-se feliz. "Tem sido muito positivo, acho também que as minhas vivências anteriores ajudaram-me a estar aqui ainda mais preparado", confidenciou.

O Belenense atravessa uma fase positiva, ao ocupar o segundo lugar com 19 pontos. O capitão admitiu o orgulho na equipa. "Enquanto grupo passamos por um processo de adaptação, com a chegada de pessoas novas, mas acho que a nossa persistência os resultados começaram a aparecer", explicou. Luís Silva, de 21 anos, é ambicioso e acredita que precisa de ser um guerreiro para vingar no futebol. "Isto da carreira é uma bomba relógio. Nós passamos por dificuldades diariamente, mas não podemos pensar em desistir. Espero chegar à equipa principal do Belenenses SAD e à Seleção A", concluiu o defesa que já passou pelas escolas de Benfica e Stoke (Inglaterra).