Declarações ao Canal 11 depois da vitória por 5-1 sobre o Benfica, que permitiu ao Famalicão sagrar-se campeão nacional de juniores pela primeira vez.

Vítor Barros, treinador do Famalicão: "Foi uma época muito dura, foram 10 meses de muito trabalho, esta equipa provou dentro e fora de campo que foi superior a todas as outras. Somos justos vencedores deste campeonato. Demos a resposta. Já podíamos ter sido campeões na semana anterior, não fomos e decidimos provar dentro de campo que somos grandes. O Famalicão levanta a taça."

Rodrigo Malheiros, jogador do Famalicão: "É uma experiência inacreditável, a presença dos nossos adeptos foi fundamental, sem eles seria mais difícil. Demos uma coça aos nossos adversários. Somos campeões merecidamente."



Gustavo Barros, jogador do Famalicão: "É uma manhã perfeita, não há palavras para este momento. O Famalicão não costuma estar nestes patamares, mas é o trabalho de toda a gente, acreditámos sempre até ao fim. É o prémio pelo nosso trabalho. Os nossos adeptos estão aqui sempre connosco e agora vamos estar com eles."

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão: "Três notas: um agradecimento pelo trabalho de todos os jogadores, de todos os profissionais e toda a estrutura que trabalha neste Famalicão; a ambição de fazer e ganhar cada vez mais, queremos mais, a aposta nos jogadores jovens e de qualidade; o futuro, que está assente numa visão e filosofia. Estamos a mudar as infraestruturas, este é um projeto desportivo assente no jogo e no jogador. Obrigado a quem acreditou que o Famalicão podia lutar para ser campeão, mas também que era capaz de formar jogadores, de melhorar. Terminar com 5-1 contra o Benfica é a cereja no cimo do bolo. Era importante sermos campeões, mas temos aqui a base do futuro do Famalicão."