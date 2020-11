Da Tunísia à Austrália: aposta internacional do Marítimo na Liga Revelação

O Marítimo ficou inserido na Zona Sul e esta temporada apresenta 13 novidades: um treinador e 12 reforços para completar um plantel que se quer competitivo.

A equipa sub-23 do Marítimo faz parte da Zona Sul da Liga Revelação e tem sido uma das equipas com um percurso mais equilibrado. Ao fim de seis jogos disputados, a formação madeirense ocupa a terceira posição com 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e uma derrota. Numa tentativa de conhecer melhor a equipa e os jogadores que compõe o plantel viajamos até à Madeira.

Ao leme da equipa está o brasileiro Milton Mendes. O treinador de 55 anos chegou esta temporada para assumir o comando técnico da equipa sub-23. Um regresso a uma casa que bem conhece, treze anos depois de já ter estado à frente da equipa principal do Marítimo, na época 2007/2008. Depois de várias experiências por diversos países - Catar, Japão e Brasil -, o treinador regressou para abraçar este novo projeto. Para além do técnico, há também várias caras novas a completar o plantel.

Com 11 pontos em seis jogos, a formação insular ocupa a terceira posição da Zona Sul. Um bom arranque de temporada de uma equipa que, para além dos reforços, também aposta na prata da casa

Só esta época, a formação madeirense conta com 12 reforços: dois defesas, quatro médios e seis avançados. Das 12 caras novas - em que as idades variam entre os 19 e os 21 anos -, há dois jogadores da Colômbia, dois da Nigéria, um da Tunísia, um da Austrália, um brasileiro, um do Paraguai e só quatro são de nacionalidade portuguesa. O que confirma que houve uma grande aposta em jogadores de outras nacionalidades: oito. Ainda assim, o plantel também prima por ter oito jogadores que passaram pelas camadas jovens do clube. Destes oito jogadores que passaram pelos escalões de formação dos madeirenses também se destacam três atletas entre os mais utilizados: o defesa Miguel Rosário, o médio França e o avançado José Marcelo. Este último também tem sido influente nos golos marcados: com dois até ao momento. E é, a par de Ruan Teles e Marcelinho, o jogador com mais pontapés certeiros.

Por último, há que destacar o futebolista mais utilizado pelo treinador Milton Mendes e que também já marcou um golo: o defesa Léo Andrade. O brasileiro de 22 anos chegou na última temporada aos madeirenses, mas afirmou-se e já conquistou um lugar na equipa.