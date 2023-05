Com golo na última jogada, FC Porto bate Sporting e continua na luta pelo título de sub-19

Francisco Guedes fez o 2-1 final, quatro minutos depois dos 90. Leões terminaram com 10 e estão fora da luta pelo título

A emoção não faltou ao FC Porto-Sporting da fase de apuramento de campeão de sub-19. Com um golo marcado na última jogada do encontro, os dragões venceram por 2-1 e continuam na luta pelo título.

Depois do golo inaugural de André Oliveira, na primeira parte, o Sporting chegou ao empate no segundo tempo, por Sanca. Na última jogada do encontro, Francisco Guedes, com um remate dentro da área, fez o 2-1, já depois da equipa leonina ter ficado reduzida a 10.

Com este resultado, o FC Porto aproveitou o empate do Benfica para ficar a dois pontos dos encarnados (21 para 23), que são segundos. O Famalicão, que é líder, tem 25. Na próxima jornada, há Sporting-Famalicão e Benfica-FC Porto.