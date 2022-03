Clubes lamentam cenas de violência em jogo de juvenis e AF Porto "não vai ficar indiferente"

O Sousense-Gondomar, em juvenis, acabou com confrontos nas bancadas. O organismo vai analisar o que sucedeu para tomar medidas. Uma mulher foi transportada ao hospital, no final do encontro, depois de vários adeptos se terem envolvido em cenas de pancadaria. Também alguns jogadores entraram na bancada para ajudar familiares.

O jogo de sub-17 (juvenis) entre Sousense e Gondomar, a contar para a I Divisão da AF Porto, que se realizou no Estádio 1º de Dezembro, na Foz do Sousa, terminou com cenas inconcebíveis num recinto desportivo, especialmente por se tratar de uma partida disputada por jovens e assistida, na maioria, por pais, familiares e amigos.

As cenas de pancada foram conhecidas através de vídeos divulgados na internet, onde se pode ver agressões a pontapé e a soco entre os adeptos, tendo, inclusive, algumas pessoas caído nas bancadas. A confusão instalou-se em redor do relvado e até alguns jogadores estiveram envolvidos, na tentativa de ajudar os familiares envolvidos nos confrontos.

Apesar de o visitante Gondomar ter vencido, por 3-2, nada fazia prever tal desfecho, que se agudizou quando uma mulher, que se encontrava no meio dos confrontos entre os adeptos, desmaiou e teve que ser transportada para o hospital.

Leia também Internacional Clubes podem contratar estrangeiros a emblemas ucranianos e russos, anuncia FIFA Período excecional e específico de transferências de futebolistas, motivado pela suspensão do futebol na Ucrânia e na Rússia face à guerra, durará até 7 de abril

Do lado do Gondomar, o presidente Álvaro Cerqueira não quis alongar-se sobre o assunto, mas lamentou, a O JOGO, a situação. "Não estava lá, vi apenas as imagens. Não é correto, nem de uma parte nem de outra", expôs.

Já o Sousense emitiu um comunicado, onde manifesta "total repúdio e distanciamento em relação a qualquer ato de violência". "É inaceitável e injustificável o desencadear da situação nos atos de violência presenciáveis na gravação de vídeo. O clube não se revê nestes atos, sejam provocados ou incitados por adeptos do Sousense ou de qualquer outro clube, defendendo que a violência deve ser banida do futebol", pode ler-se na publicação. "Não há qualquer atleta, treinador ou dirigente do clube envolvido no incidente. O clube vai apurar internamente o sucedido e agir em conformidade", acrescentou o emblema da Foz do Sousa.

A Associação de Futebol do Porto tomou conhecimento dos incidentes e o seu presidente, José Manuel Neves, garantiu a O JOGO que o caso vai ser analisado. "O Conselho de Disciplina vai apurar o que se passou no jogo, tendo presente os relatórios policiais e de outras identidades, mas certamente que a AF Porto não vai ficar indiferente aos vídeos publicados e a toda a situação", prometeu.