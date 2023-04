Cerca de 400 futebolistas deram o pontapé de saída da Ibercup 2023

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cerca de 400 futebolistas deram esta quarta-feira o pontapé de saída no torneio internacional que se disputa em Cascais

A Ibercup 2023, 11.º torneio internacional de futebol juvenil, masculino e feminino, começou esta quarta-feira em Cascais.

No primeiro dia disputaram-se perto de 150 jogos em 27 campos do concelho e foram marcados mais de 600 golos. A competição conta com equipas portuguesas, espanholas, italianas, francesas, inglesas, polacas, irlandesas, dinamarquesas, ucranianas, norte-americanas, brasileiras e australianas, entre outras, num total de 17 países, envolvendo cerca de quatro mil atletas que estão repartidos por nove escalões masculinos e dois femininos.

O destaque deste primeiro dia vai para o Sporting, com três equipas inscritas nas quatro categorias de futebol de 11 (nascidos de 2007 a 2010) e saiu 100% vitorioso. A fase de grupos continua a jogar-se na quinta-feira e as decisões estão marcadas para sábado, dia reservado às finais desta edição.