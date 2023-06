Benfica vence Braga e conquista o campeonato nacional de juvenis

Triunfo por 3-2 frente à formação minhota na ronda 17 da fase de apuramento de campeão.

O Benfica sagrou-se na manhã deste domingo campeão nacional de juvenis, depois de vencer em casa o Braga, por 3-2, na ronda 17 da fase de apuramento de campeão. A uma jornada do fim, as águias somam 43 pontos, mais três do que o Sporting, perante o qual têm vantagem no confronto direto.

O encontro foi empolgante. Francisco Neto abriu o marcador aos 9', Samuel Sousa empatou para os minhotos aos 21' e Gonçalo Moreira (25') voltou a colocar o Benfica na frente. Ainda na primeira parte, Rafael Mendes fez o 2-2 (28').

No segundo tempo, o golo da vitória e do título surgiu por intermédio de Gonçalo Moreira, que bisou ao minuto 60.

O Benfica sucede ao Sporting no historial da competição, igualando o FC Porto como equipa com mais títulos na prova (20).