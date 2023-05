Benfica, Famalicão e FC Porto lutam pela glória em juniores: veja os possíveis cenários

Campeonato nacional de juniores decide-se no sábado

O campeonato nacional de juniores decidir-se-á no sábado, com três equipas, Benfica, Famalicão e FC Porto, ainda na luta pelo título. Às 11h00, o Famalicão recebe o Benfica e o FC Porto recebe o Estoril, sendo que, no final, um dos três festejará.

O emblema famalicense é líder, com 25 pontos, mais um do que o FC Porto (24) e mais dois do que o Benfica (23), e procura conquistar a prova pela primeira vez, enquanto os dragões ambicionam o 30.º título e as águias o 29.º.

Veja os possíveis cenários:

O Famalicão será campeão nestes seguintes cenários:

- vitória diante do Benfica;

- empate diante do Benfica e FC Porto não vencer;

O FC Porto será campeão se:

- vencer o Estoril e o Famalicão não vencer o Benfica;

O Benfica será campeão se:

- ganhar ao Famalicão e o FC Porto não vencer.