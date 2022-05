Benfica e Sporting empatam em juniores. Confira as contas do título

Na 10.ª jornada da fase de apuramento do campeão, em sub-19, o Benfica e o Sporting empataram 2-2.

No dérbi lisboeta, Benfica e Sporting empataram 2-2, este domingo, num jogo relativo à 10.ª jornada da fase de apuramento do campeão, no escalão de sub-19. Nuno Félix e Martim Neto marcaram primeiro para os encarnados, Chermiti bisou e restabeleceu a igualdade.

As águias (com menos um jogo) somam agora 18 pontos e mantêm o segundo lugar, os leões somaram 16 (os mesmos do Estoril) e subiram ao terceiro posto. O campeonato é liderado pelo FC Porto, com 21 pontos.

Restam disputar quatro jogos, exceto a Benfica e Estoril que ainda vão a jogo em cinco ocasiões.