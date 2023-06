Benfica aplica mão cheia ao Sporting e fica mais perto do título de iniciados

Leões afastados matematicamente da luta pelo título. Faltam três jornadas para o Benfica, que tem oito pontos e um jogo a mais face ao FC Porto

O Benfica deu um passo importante para a conquista do título de campeão nacional de iniciados. No Seixal, as águias golearam o rival Sporting, por 5-0.

Os leões, com o pesado desaire, ficam matematicamente afastados da luta pelo título, que será discutido pelo Benfica e pelo FC Porto, segundo classificado.

Após a goleada aplicada ao eterno rival, o Benfica fica, a três jornadas do fim, com oito pontos e um jogo a mais face ao FC Porto. As duas equipas medem forças na última ronda, no Seixal.