A Pauleta Azores Cup, competição destinada a equipas sub-13, arrancou neste sábado e já há meias-finais definidas. Os jogos CF Pauleta-FC Porto e Benfica-Nacional, no domingo, irão definir as equipas que vão lutar pelo troféu, enquanto Sporting e PSG vão medir forças pelo quinto lugar. A prova, com o nome do antigo avançado português, decorre no Complexo Desportivo Pedro Pauleta, em São Miguel.