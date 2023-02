Árbitro mostra cartão branco a adepta especial em jogo de juniores

Afonso Capitão, guarda-redes do Alverca, caiu inanimado e, até à chegada da ambulância, foi assistido pela mãe do guardião do Estoril, Rui Vieira, que assistia à estreia do filho.

O jogo entre Estoril e Alverca, realizado no sábado, dia 18, referente à fase final do Campeonato Nacional de Juniores, no campo sintético circunjacente ao Estádio António Coimbra da Mota, ficou pautado por um momento assustador, todavia, simultaneamente, de coragem pura.

Num lance involuntário, o guarda-redes do conjunto ribatejano, Afonso Capitão, perdeu os sentidos e ficou inanimado no relvado. O jogador, até à chegada da ambulância, foi assistido por uma adepta que era, nada mais, nada menos, que a mãe do guarda-redes do Estoril, Rui Vieira, que fazia o seu primeiro jogo ao serviço dos canarinhos.

Maria Expedito, médica e mãe do guardião estorilista, estava a assistir à estreia do seu filho quando saltou da bancada e acabou por auxiliar a salvar uma vida. Um gesto que mereceu, inclusive, um cartão branco do árbitro da partida.

Afonso Capitão já foi submetido a exames para despistar quaisquer eventuais lesões e está consciente.