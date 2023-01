Árbitro confortou meninos sub-10 do Lixa, desolados após derrota

Pedro Melo Lopes, deputado na Assembleia da República e presidente do PSD Felgueiras, deu conta do sucedido nas redes sociais.

No final do jogo de sub-10, entre Lixa e Lagares, o árbitro da partida foi confortar os meninos do Lixa, que estavam desolados após a derrota.

Quem deu conta do sucedido, nas redes sociais, foi Pedro Melo Lopes, deputado na Assembleia da República e presidente do PSD Felgueiras.

"No final do jogo de sub-10 entre o meu Lixa e o meu Lagares, o árbitro foi confortar os meninos da Lixa que estavam desolados com a derrota. Ainda há esperança para a humanidade...", pode ler-se.

Leia também Vídeos O espetáculo de pirotecnia dos Casuals Porto em Guimarães O FC Porto venceu no sábado o Vitória, por 1-0, em Guimarães, e os adeptos deram espetáculo na bancada, recorrendo à pirotecnia, em forma de protesto em relação às últimas notícias sobre a pirotecnia. De recordar que os adeptos estão contra a proposta de lei que passará a criminalizar o uso de engenhos pirotécnicos. [Vídeos via Twitter Hooligans.cz e @dianapereira03]