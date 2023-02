Árbitro agredido em jogo de futebol de sub-23 em Coimbra

Árbitro do jogo entre o União 1919 e o Eirense, da primeira divisão da AF Coimbra, no escalão de sub-23, foi agredido após o encontro.

João Costa, árbitro que apitou o União 1919-Eirense (2-3), no domingo, foi agredido após o final do encontro. De acordo com o Diário de Leiria e o Diário As Beiras, um adepto que estava a assistir ao encontro terá atirado uma pedra que atingiu o juiz na face.

A partida em causa contou para a 19.ª jornada da Série A da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Coimbra.

Esta segunda-feira, num comunicado conjunto, o Conselho de Arbitragem e a AF Coimbra reagiram ao sucedido, condenando o ato e prometendo tomar as "medidas necessárias para a segurança das equipas de arbitragem, exigindo a identificação do agressor e a participação às forças policiais".

Também o União de Coimbra, clube da casa, já reagiu à agressão. "O que aconteceu é vergonhoso, impensável, desrespeita o âmbito desportivo e tal incidente, ou qualquer ato de violência jamais poderá voltar a ocorrer. Referimos que o episódio ocorrido foi um ato isolado e que iremos tomar medidas internas para com o interveniente. O Clube União 1919 apoia e incentiva a AF de Coimbra e o Conselho de Arbitragem a tomar medidas para que nunca mais ocorram atos como a agressão ocorrida", aponta o emblema conimbricense.

Comunicado do CA e Direção da AF Coimbra:

"O Conselho de Arbitragem e a Direção da AF Coimbra condenam veementemente a agressão de que foi vítima o Árbitro João Costa no decorrer do jogo do Campeonato Distrital da 1.a Divisão, entre o União 1919 e o UC Eirense, realizado este domingo.

O CA e a Direção da AF Coimbra repudiam todos os episódios de violência nos campos de futebol e lamentam que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um ato indigno e cobarde.

Manifestam total solidariedade para com o Árbitro João Costa e a equipa de arbitragem presente no jogo e face ao sucedido, a Direção da AF Coimbra tomará as medidas necessárias para a segurança das equipas de arbitragem, exigindo a identificação do agressor e a participação às forças policiais."

Comunicado do Clube União 1919:

Após o deplorável incidente ocorrido no passado domingo 5 de fevereiro no campo da Arregaça, o Clube União 1919 vem por este meio lamentar e repudiar, de veemente, a agressão de que o árbitro João Costa foi vítima.

O que aconteceu é vergonhoso, impensável, desrespeita o âmbito desportivo e tal incidente, ou qualquer ato de violência jamais poderá voltar a ocorrer.

Referimos que o episódio ocorrido foi um ato isolado e que iremos tomar medidas internas para com o interveniente.

O Clube União 1919 apoia e incentiva a AF de Coimbra e o Conselho de Arbitragem a tomar medidas para que nunca mais ocorram atos como a agressão ocorrida no jogo da equipa Sub-23 com o Eirense na ronda 19 da Séria A da 1a. Divisão da AFC.

Acrescentamos que o Clube União 1919 se tem vindo a pautar por uma conduta desportiva que visa implementar a disciplina e respeito por todos os intervenientes em especial as equipas de arbitragem. Neste âmbito foi recentemente atribuído ao Clube União 1919 o cartão branco pela APAF, AFC e CA pela iniciativa "Juntos podemos mudar", que visa precisamente promover o papel educativo da Arbitragem no futebol.

A Direção Clube União 1919 Coimbra, 6 de fevereiro de 2023."