Apuramento para a Taça Revelação: Farense bate Leixões e é líder

Os leões de Faro têm os mesmos pontos do Gil Vicente, segundo colocado, quando falta disputar apenas uma jornada.

No encerramento da 13ª ronda da fase de apuramento para a Taça Revelação, o Farense foi ao terreno do Leixões vencer por 0-1. Desta forma, o conjunto algarvio subiu à liderança da prova, com os mesmos 32 pontos do Gil Vicente, segundo classificado, quando falta disputar apenas uma jornada.

No Estádio do Mar, em Matosinhos, foi já dentro dos últimos 20 minutos do encontro que o extremo André Candeias, de 20 anos, ofereceu o triunfo aos leões de Faro.

Com esta derrota, a equipa leixonense desce para o sexto lugar, com 20 pontos amealhados em 12 partidas.