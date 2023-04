AF Porto: Pedras Rubras apresenta versão da agressão em jogo de juniores

Partida com o Salgueiros, da primeira divisão de juniores da AF Porto, marcada por momentos de violência.

O encontro entre Salgueiros e Pedras Rubras, disputado no passado sábado, no Campo do Cerco do Porto, em Campanhã, a contar para a primeira divisão de juniores da AF Porto, ficou marcado por uma situação de violência na primeira parte, a envolver jogadores, adeptos e staff. Os confrontos entre os elementos das duas equipas levaram dois jogadores ao hospital e, apesar de o jogo ter estado interrompido durante alguns minutos, acabou por ser retomado e terminou com um empate a dois golos.

Depois do Salgueiros ter reagido, através de um comunicado, nesta terça-feira foi a vez do Pedras Salgadas apresentar a sua versão alegando que o adversário "não preparou convenientemente a organização do jogo, não fazendo a separação de adeptos, num jogo potencialmente de alto risco de segurança devido às classificações".

"Ao minuto 31, quando já vencíamos por 1-0, ocorreu uma disputa de bola em que jogador número 10 do Salgueiros encostou a cabeça ao nosso atleta Diogo Pombo e tentou dar- lhe uma cabeçada. Ato contínuo, o nosso atleta Hélder Moreira, número 7, no meio de um aglomerado de jogadores, viu desferido pelo número 10 do SCS uma estalada na face. Simultaneamente o número 77 do SCS, por trás, empurrou-o violentamente o nosso número 7 e caiu, e quando se estava a levantar levou um pontapé muito violente na zona Torácica, ficando prostrado com dificuldades respiratórias. O pai do atleta número 7 do FCPR, que se encontrava na bancada, temendo pela vida do filho, saltou a vedação e entrou no recinto desportivo em auxílio do seu filho que acabava de ser violentamente agredido. Simultaneamente, guarda-redes do SCS perseguiu o pai do atleta, que, entretanto, já se retirara do relvado em direção à bancada, tendo-se envolvido em confronto físico em zona reservada aos adeptos. Esse pai veio a ser identificado pela PSP e não detido como erradamente foi proferido no comunicado SCS", pode ler-se no comunicado.