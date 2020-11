AF Porto: pagamento de inscrições de jogadores adiado para a retoma da competição

Jogadores dos escalões de formação podem ser inscritos pelos clubes da AF Porto, que só terão de pagar aquando do reinício das competições. Valor do seguro dos atletas tem de estar regularizado.

A Associação de Futebol do Porto (AF Porto) anunciou esta quarta-feira que os clubes filiados só terão de pagar o valor das inscrições de futebolistas dos escalões de formação a partir do momento em que for autorizado o regresso das competições dos escalões jovens.

Em comunicado, o organismo presidido por José Manuel Neves assinala que vê a "prática desportiva como pilar importante no crescimento e educação e vemo-la também como fundamental na saúde física e mental, em especial dos mais jovens". "Nesse sentido consideramos de elementar importância promover essa prática desportiva em segurança", acrescenta a AF Porto, que ressalva uma condição: "A referida inscrição só será aceite com o pagamento do valor do seguro dos atletas, de forma a acautelar que, ainda que em treino e preparação física, os nossos atletas estão protegidos do risco de acidentes".

Quanto aos clubes que já inscreveram em definitivo os jogadores, tendo pago as respetivas inscrições, "serão reembolsados do valor das mesmas por crédito na sua conta interna, caso as competições não venham a iniciar-se nesta época desportiva".

A AF Porto, maior associação distrital do país, registou uma diminuição de 18.888 atletas da formação. Na presente época, foram registados 5879 jogadores; em 2019/20, estavam inscritos 24.767.

Leia o comunicado da AF Porto na íntegra:

"Inscrição dos atletas da formação (época 2020/21)

Para o conhecimento e orientação dos clubes filiados, SAD'S, SDUQ'S, árbitros, órgãos de comunicação social e demais interessados:

O nosso papel como entidade organizadora e promotora das competições é defender os interesses de todos os nossos filiados. Pugnamos e acreditamos na prática desportiva como pilar importante no crescimento e educação e vemo-la também como fundamental na saúde física e mental, em especial dos mais jovens. Nesse sentido consideramos de elementar importância promover essa prática desportiva em segurança.

Por tal, ainda que não haja ainda a possibilidade de iniciar as competições lembrando que, a partir do momento em que os atletas estão inscritos, e com o seguro válido, estão em condições de iniciar a competição logo que as restrições impostas pelo Governo e pela DGS o permitam, a Direção da AF Porto decidiu e comunica que:

1. Os Clubes podem proceder à inscrição dos atletas de formação para a época de 2020/21 sendo o pagamento do valor da inscrição diferido para o momento em que for legalmente autorizado o reinício das competições sendo condição deste reinício;

2. A referida inscrição só será aceite com o pagamento do valor do seguro dos atletas, de forma a acautelar que, ainda que em treino e preparação física, os nossos atletas estão protegidos do risco de acidentes;

3. Os clubes que já tenham procedido à inscrição definitiva dos seus jogadores e que tenham pago as devidas inscrições serão reembolsados do valor das mesmas, por crédito na sua conta interna, caso as competições não venham a iniciar-se nesta época desportiva, o que todos acreditamos não vá suceder.

4. Alertamos para a importância do cumprimento de todas as normas de higiene e segurança impostas pelo Governo e pela Direção Geral de Saúde, dentro dos nossos clubes e durante os treinos e prática desportiva. Só assim conseguiremos juntos debelar esta pandemia e retornar às competições por que tanto ansiamos.

Porto, 18 de novembro de 2020

O Presidente da Direção

José Manuel Neves"