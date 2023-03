Adepto impedido de entrar em estádios por insultos racistas a criança de 12 anos

Redação com Lusa

Episódio aconteceu num jogo de sub-14 entre o Tarouca e o Oliveira de Frades, na AF Viseu.

No domingo, um homem de 54 anos foi identificado pela GNR no jogo entre o Sport Clube Tarouca e o Grupo Desportivo de Oliveira de Frades, no Estádio Municipal de Tarouca, em desafio da 11.ª jornada da Taça Ouro sub-14 da Associação de Futebol de Viseu, após insultos racistas a uma criança futebolista de 12 anos.

"Na sequência da medida cautelar, o adepto ficará impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação. De acordo com o atual regime jurídico, em caso de condenação, o infrator poderá estar sujeito a coima entre os 1.000 e os 10.000 euros e sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até dois anos", informa a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O organismo acrescenta que, em caso de incumprimento da medida de interdição decretada, o adepto "incorre no crime de desobediência e poderá ser detido pelas autoridades policiais".