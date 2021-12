Jorge Pires, que ficou, interinamente, no comando da equipa de sub-23, não tem dúvidas de que o projeto da SAD é uma aposta já ganha e considera que há mais craques na forja. O antigo goleador reporta-se aos muitos jovens que deram o salto para a equipa principal e hoje são referências com Paulo Sérgio, algo que também ajuda a motivar e enche de confiança o grupo

Os sub-23 do Portimonense qualificaram-se para a fase seguinte da Liga Revelação, a do apuramento de campeão, na qual defrontarão o Benfica na primeira jornada, dando assim total sequência ao que de bom os algarvios tinham feito na última época, quando só perderam na Taça da competição com o campeão Estoril.

Um percurso que se traduz nos vários jogadores que têm transitado para a equipa principal e que são hoje titulares com Paulo Sérgio, casos mais evidentes de Fali Candé e Samuel, sem esquecer Beto, o goleador que foi transferido para a Udinese e hoje brilha na Série A italiana.

O treinador Marcelinho Paulista, devido a motivos pessoais, teve de regressar ao Brasil e deixou o clube, mas o seu adjunto, Jorge Pires, a quem, para já, foi entregue o comando, continua "de corpo e alma no projeto". O antigo goleador fala numa "aposta ganha" e considera que há mais bons valores a despontar.

"Acredito que outros jogadores vão conseguir dar o salto para a equipa principal. A ideia é prepará-los para isso e, repito, há mais na forja. Os jovens motivam-se com os antigos companheiros que hoje atuam na Liga Bwin e o facto de alguns deles treinarem de vez em quando com o Paulo Sérgio é mais um motivo de confiança. Eles sabem que as pessoas estão atentas", sublinha Pires, que cumpre o segundo ano na equipa técnica dos sub-23.

"Se tiverem qualidade e trabalharem, as coisas acontecem", prossegue o técnico, enfatizando a aposta da SAD e os resultados já alcançados.

Além dos jogadores mencionados, também Luquinha, Aponza, Anderson, Filipe Relvas, Nakamura e Casagrande, entre outros, integram o plantel principal e alguns deles têm sido mesmo destaque em certos jogos.

Os alvinegros ficaram na quarta-feira a saber que vão a casa do Benfica na primeira jornada da fase de apuramento de campeão.

Novo técnico por dias

Embora a confiança em Pires seja total, a SAD não vai tardar muito a anunciar um novo treinador, pretendendo, também, com esta medida, que o antigo "matador" continue a evoluir na carreira que abraçou há pouco mais de um ano. Luís Boa Morte, Rolão Preto, Bruno Lopes e Marcelinho Paulista (que regressou ao Brasil há duas semanas, por imponderáveis pessoais) dirigiram já a equipa, desde o lançamento dos sub-23, e o próximo técnico terá um perfil idêntico, associando carisma e capacidade a uma visão abrangente sobre a formação e a "promoção" de eventuais futuros talentos.

Na atual fornada, jovens como Diogo Rodrigues, Bruno Reis, Francisco Mascarenhas, Matheus Guedes, Saná e Paulo Estrela são nomes que prometem despontar. Sem pressas, dando tempo ao tempo, a SAD vinca que "o caminho é este", não sendo de mais recordar as palavras que Marcelinho Paulista disse a O JOGO, no final da época passada: "Os jovens são os nossos maiores ativos".