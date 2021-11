"A Liga Revelação é importante para jovens, temos vários exemplos de sucesso"

Na época de estreia do Vizela na Liga Revelação, João Ricardo tem-se afirmado como uma das peças-chave da equipa sub-23. Esta temporada já fez um golo e duas assistências

No Vizela desde a temporada 2018/19, com uma passagem curta pelo Juventude de Pedras Salgadas pelo meio, João Ricardo faz parte dos eleitos do plantel sub-23, mas a sua qualidade já deu nas vistas. O vizelense realizou a pré-época às ordens de Álvaro Pacheco e treina regularmente com a equipa principal, onde ambiciona um lugar. "O meu objetivo é a estreia pela equipa principal na primeira Liga, mas sou paciente. Tenho trabalhado bem e estou à espera da minha oportunidade", referiu o médio de 20 anos.

Canhoto, criativo e com uma mentalidade competitiva acima da média. Esta parece a receita perfeita para um médio-ofensivo.Álvaro Pacheco, treinador dos seniores, já tem João Ricardo debaixo de olho.

Na Liga Revelação, o atleta foi opção em todos os jogos e contabiliza um golo e duas assistências com a camisola vizelense. Com um arranque do campeonato aquém do desejado, com cinco pontos em sete jogos, o capitão reconhece que é necessário um período de adaptação, já que muitos jogadores estão a jogar pela primeira vez juntos. "A época não tem sido fácil. Temos tido resultados menos positivos, mas a realidade é que praticamos um bom futebol. A equipa tem sempre a preocupação de colocar a bola no chão e jogar bem. Vamos dar a volta, somos um grupo muito unido", atira João Ricardo.

"Esta competição é muito boa. Tem muita visibilidade e toda a gente está atenta"

O jogador analisa ainda a relevância da competição no crescimento dos jogadores, afirmando que serve de ponte para a equipa principal. "A Liga Revelação é muito importante para jovens como nós se mostrarem. Tem muita visibilidade e toda a gente está atenta aos jogadores. Temos vários exemplos de sucesso. Esta prova permite aos jogadores almejar a equipa principal", declara o jovem atleta.

"Não sou muito de discursos"

Aos 20 anos, o médio enverga a braçadeira de capitão e assume um papel importante no balneário do Vizela. João Ricardo passa mensagens de incentivo aos companheiros, contudo prefere fazê-lo em campo. "Não sou muito de falar e de discursar, mas gosto de agir no campo. Passo sempre a mensagem que temos de continuar a trabalhar, dia a dia, jogo após jogo, evoluir o máximo para que as coisas acabem por surgir naturalmente. A semana de treinos é muito importante", afirma o promissor médio.

Em ano de estreia no Campeonato de sub-23, e em sete jornadas disputadas, o emblema vizelense ocupa o sexto lugar da Zona Norte da fase regular da Liga Revelação, assinalando uma vitória, dois empates e três derrotas. O plantel orientado por Nuno Braga regista seis golos marcados e 13 golos concedidos.

Porém, João Ricardo afirma que mesmo nas fases menos boas há sempre uma lição a retirar, uma aprendizagem a fazer, relembrando os colegas da importância de mostrar nos jogos o ADN do clube. "Vamos para os jogos para mostrar que temos qualidade para jogar", remata a pérola dos vizelenses.

O camisola 34 é o capitão de equipa e gosta de passar a mensagem aos colegas... em campo

João Ricardo atua a médio ofensivo e é dono de um pé esquerdo invejável. O jovem jogador tem largado o seu perfume na competição, exibindo-se como um atleta promissor. "Penso que a minha maior característica é a capacidade de desequilíbrio. Sou muito forte no último passe", assume. O capitão de equipa afirma que Samu, médio que atua na equipa principal, é o seu jogador de eleição. "Não é preciso ir muito longe e pensar muito. Como referência, tenho o Samu. Tem muita qualidade e é uma das figuras do clube."

Último passe e capacidade de desequilibrar ofensivamente são os trunfos do esquerdino que quer atuar pelo Vizela na Liga Bwin

No futuro, João Ricardo anseia pela estreia no escalão máximo do futebol português com a camisola do Vizela, mas diz ser "paciente", prometendo trabalhar sempre com o maior afinco para chegar mais longe e para atingir os seus objetivos no futebol.