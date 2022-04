Facundo Constantini: "A minha referência é o Thiago Silva. Tive o orgulho de treinar ao lado dele"

Facundo Constantini é um diamante em bruto na formação madeirense e não pensou duas vezes em mudar-se para a Europa, algo muito desejado desde pequeno

Facundo Constantini tem 22 anos e chegou esta temporada à Madeira para a primeira experiência no futebol europeu, após percurso formativo repartido entre Coritiba, São Paulo e Orlando City. O convite do Marítimo surgiu e o argentino-brasileiro não pensou duas vezes. "Tinha acabado de renovar contrato com o São Paulo, porém, a expectativa era ser emprestado. Entretanto, surgiu a proposta do Marítimo, um clube com muita história, e que não tem medo em apostar nos jovens. A transição para a Europa é um grande salto para um atleta brasileiro e era algo que desejava desde miúdo", sublinha o defesa.

O central, que em 2019 teve a oportunidade de treinar com a seleção principal do Brasil, dá conta de uma época "desafiante" e admite que o grupo maritimista tem qualidade para chegar longe na Taça Revelação. "Tem sido uma temporada interessante. Tenho crescido imenso, e é tudo muito profissional. Começámos muito bem e tivemos uma grande evolução num curto espaço de tempo. Na Taça, queremos ganhar todos os jogos. Estamos bem preparados e queremos passar à próxima fase. Temos qualidade para chegar longe", assume Constantini, que participou em 25 jogos e apontou três golos nos sub-23.

O central, de 22 anos, chegou aos verde-rubros esta temporada, proveniente do São Paulo, e tem "crescido imenso" no clube. O desejo é chegar às fases mais adiantadas da Taça Revelação.

O atleta jogou no Brasil, a terra natal, nos Estados Unidos e, agora, está em Portugal. Era inevitável perguntar sobre as diferenças entre as ligas. "A principal é a intensidade do jogo. Aqui, é muito mais rápido e mais pensado. Taticamente, o futebol português é muito organizado. Fiquei surpreendido e tive de trabalhar muito para me adaptar. Felizmente, as coisas têm corrido muito bem e tenho feito grandes exibições", remata.

Para Constantini, a maior dificuldade tem sido viver longe da família, que ficou no Brasil. Contudo, o jogador afirma que é preciso correr atrás dos sonhos e fazer sacrifícios."Custa muito deixar tudopara trás. A família, a namorada e os amigos. Mas, sempre que posso, tento ir lá e sei que eles estão a torcer por mim", diz.

Thiago Silva é o modelo

Sonhar é de graça e os sonhos de Facundo Constantini tendem a concretizar-se, mais tarde ou mais cedo. O defesa, uma das pérolas do Marítimo, tem grande margem de progressão e trabalha sempre com os pés assentes na terra em prol da vontade de subir os degraus da escadaria. As metas da carreira, essas, estão bem definidas. "A curto prazo, quero estrear-me na equipa principal do Marítimo e ajudar este clube a crescer. No futuro, pretendo representar um grande clube europeu e disputar uma Liga dos Campeões", diz Facundo, que se inspira numa figura bem conhecida do futebol mundial que também passou por Portugal no arranque da carreira. "A minha referência é o Thiago Silva. Tive o orgulho de treinar ao lado dele; é um grande líder. Tem uma personalidade diferenciada e tenta tirar o melhor dos colegas. Em termos de jogo, dispensa apresentações."

A vida de Constantini não se resume aos relvados e o jovem já pensa no futuro a longo prazo. O defesa pretende terminar a licenciatura em Administração de Empresas, curso que outrora teve de interromper para seguir o sonho de ser jogador profissional de futebol.