Médio Zidane Banjaqui reencontra Ricardo Sousa no Feirense

Médio de 24 anos foi oficializado como novo fogaceiro

O Feirense anunciou um reforço para o miolo, Zidane Banjaqui, que na última época jogou no Mafra.

Banjaqui, luso-guineense de 24 anos, passou pela formação dos dois grandes de Lisboa, depois jogou no Mirandela, Aves, B SAD e Casa Pia.

Trata-se do quinto reforço para Ricardo Sousa, que já o treinou no Mafra. Vai vestir a camisola 11 do Feirense.