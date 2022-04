Zé Tiago, médio do Varzim, eleito o melhor da Liga SABSEG em março

Superou Pedro Mendes e João Carlos no prémio de melhor jogador.

Zé Tiago, médio do Varzim, foi eleito pelos treinadores da Liga SABSEG o melhor jogador da competição no mês de março. O jogador de 33 anos teve 16,05% dos votos.

Zé Tiago participou nos três encontros com a camisola dos poveiros para a competição no período em questão, frente a Benfica B, Académico de Viseu e Vilafranquense, tendo marcado o golo da vitória na receção aos viseenses e bisado na deslocação ao Seixal.

No segundo lugar ficou Pedro Mendes (Rio Ave), com 13,58% dos votos, enquanto João Carlos (Académica) completou o pódio com 10,49% das preferências.