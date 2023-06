Zé Pedro: "Falou-se de problemas técnicos, não haver linhas. Não é um milímetro, nem dois..."

Declarações de Zé Pedro (Treinador da B SAD)após o Vilaverdense-B SAD (1-1), jogo da primeira mão do play-off de acesso à II Liga portuguesa de futebol, disputado hoje no Estádio Cruz do Reguengo, em Vila Verde:

Sobre o jogo: "Estava à espera de um jogo difícil contra uma equipa que foi a terceira melhor da Liga 3 e, por isso, está no play-off. Demonstrou bom futebol ao longo da época. Sabíamos que iríamos encontrar uma equipa atrevida, aguerrida, a jogar o primeiro jogo em casa perante o seu público, a dar o melhor para ir com um resultado confortável para a segunda mão. A nossa equipa esteve bem defensivamente. Ofensivamente, está-nos sempre a faltar qualquer coisa, o que permite à equipa adversária algum ascendente."

Leia também Sporting Ugarte no Chelsea: os pormenores da transferência do médio do Sporting O acordo entre as partes está alcançado: Ugarte vai jogar no Chelsea e o Famalicão também ganha com a milionária transferência do Sporting

O resultado: "Fico satisfeito com o empate. Não tenho problemas em dizer que houve alguma supremacia do Vilaverdense. Falhámos um penálti para fazer o 2-1 e sofremos um golo como toda a gente viu. Poderíamos ir para a segunda mão com um 1-0 e vamos com um 1-1. É bem visível que, no golo do empate, há fora de jogo.

O lance: "Falou-se de problemas técnicos, por não haver linhas. Não é um milímetro, nem dois, nem três [de diferença]. O jogador [Gonçalo Teixeira] está três passos [fora de jogo], na cara do golo. Um treinador que trabalhe o processo defensivo e a linha [defensiva] chega ao jogo e há uma falha tremenda. É claramente fora de jogo. O fiscal de linha deveria ter capacidade para decidir aquela bola [sem videoárbitro]".