Zé Castro após descida da Académica: "Futebolisticamente falando, somos muito ignorantes"

Declarações de Zé Castro, capitão da Académica, após a descida dos "estudantes" à Liga 3.

Descida de divisão e mudança de cultura necessária: "O futebol ensina-nos muita coisa, o futebol é isto mesmo, uma aprendizagem para todos. Os jogadores, para o bom e para o mau, para mim, são os principais culpados. Temos de assumir as responsabilidades, no bom e no mau. É o futebol. Faz parte. Temos de mudar um bocado a nossa cultura futebolística, ninguém é melhor por perder ou ganhar. Temos de deixar de pensar isso. Futebolisticamente falando, somos muito ignorantes. Não somos analfabetos, porque analfabetismo é quem nunca pôde aprender. Quem pôde aprender e não quer, é ignorante. A nível de futebol ainda somos um país bastante ignorante. Temos muito que aprender. Para a Académica é um passo atrás. O clube pode destruturar-se, mas pode depois dar dois passos à frente. Oxalá seja assim. A Académica é o meu único clube e vai ser sempre o meu único clube. Isto acontece. Um dia a uns, outro dia a outros. A nossa cultura tem de mudar um bocado um bocado. Temos de nos preparar para mudar isso. Cada vez há menos gente a gostar de futebol. Cada vez há mais gente a querer só ganhar e nem sequer gosta dos clubes, muita gente aproveita-se e é um bocado obcecada com os clubes. Isso tem de mudar. Temos de gostar de futebol primeiro, tentar aprender e depois seguir em frente. Não desresponsabilizar os jogadores. Oxalá a Académica cresça. Não tenho de pedir desculpas, porque quem dá tudo não tem de pedir de desculpas. Espero que o clube suba já no próximo ano e consiga aquilo que merece, que é estar no patamar mais alto do futebol."

Época marca o ponto final na carreira: "Sim, era o meu último ano como jogador, os meus colegas sabem, toda a gente sabe. Mas é o menos importante. Nunca me aproveitei das coisas."

Futuro: "Vou estar fora do futebol pelo menos por um ano. O futebol dá muito e tira muito. Neste momento momento não sou nada nem ninguém. Nem quero saber de mim neste momento. Não quero pensar em mim, farei a minha vida. A Académica é muito mais importante do que qualquer jogador e qualquer pessoa. As pessoas devem sempre tentar ter mais conhecimento com quem sabe."