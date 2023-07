Yuri Araújo prolonga ligação ao Académico de Viseu

Redação com Lusa

Académico de Viseu garante o extremo brasileiro até 2025

Yuri Araújo vai continuar a jogar no Académico de Viseu pelo menos até 2025, tendo acordado o prolongamento do contrato até junho desse ano, confirmou esta quarta-feira a SAD do clube beirão que joga na II Liga.

O extremo brasileiro de 27 anos chegou a Portugal em 2014, então para jogar no Lusitano de Vildemoinhos, clube do concelho de Viseu, tenho na época seguinte ingressado no plantel do Académico de Viseu, pelo qual alinhou em 71 jogos oficiais.

Seguiu-se uma passagem de dois anos pelo Penafiel, antes do regresso a Viseu, onde cumpriu mais três temporadas, vestindo a camisola do emblema beirão em mais 88 partidas, tendo um total de 19 golos e 15 assistências.

Era um dos jogadores que estava em final de contrato, acordando uma renovação por mais duas temporadas.

Yuri Araújo, apesar de treinar com o plantel desde o início da pré-época, não estava ainda inscrito nos serviços da Liga Portugal, situação que o deixou fora das opções do técnico Vítor Martins para o jogo da primeira fase da Taça da Liga, na derrota dos viseenses por 3-0, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

O plantel academista está agora a preparar o arranque da II Liga de futebol, com a receção ao estreante Lank Vilaverdense, dia 13 de agosto.