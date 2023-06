Varzim também está atento ao médio cabo-verdiano.

Yannick Semedo, que ajudou o Länk Vilaverdense a subir à II Liga, tendo feito cinco golos e uma assistência em 34 jogos, está na lista de alvos do Tondela.

Contudo, na corrida pelo médio cabo-verdiano, que se destacou também no Salgueiros e no Beira-Mar, os beirões têm a concorrência do Varzim, que já começou a reforçar o plantel para atacar o regresso ao segundo escalão.