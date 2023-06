Médio segue para a II Liga, campeonato onde já esteve ao serviço do Estrela da Amadora.

Xavi Fernandes vai continuar no Belenenses na próxima temporada. O clube do Restelo anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato por uma época com o médio-ofensivo que já disputou a II Liga com a camisola do Estrela da Amadora.

Na época passada, o médio criativo foi um dos mais influentes da equipa liderada por Bruno Dias, apontando cinco golos.