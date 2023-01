Wilfried Bony é hipótese sonante para o Estrela da Amadora

Wilfried Bony apontou 18 golos pela seleção da Costa do Marfim

O avançado costa-marfinense é, neste momento, um jogador livre.

Wilfried Bony, jogador que representou o Manchester City em 2015 e 2016, poderá estar a caminho do futebol português para vestir a camisola do Estrela da Amadora.

Atualmente com 34 anos, o avançado, que contabiliza 18 golos em 59 internacionalizações A pela seleção da Costa do Marfim, rescindiu com o NEC, da Eredivisie, dos Países Baixos, e está livre para assinar por outro clube.

Confrontada com estas informações, a equipa da Reboleira não confirmou nem desmentiu a hipótese.