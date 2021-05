Wendel Silva do Sporting da Covilhã recebeu Troféu Fair-Play - Ética Desportiva

O jogador do Sporting da Covilhã Wendel Silva recebeu hoje em Aveiro o Troféu Fair-Play - Ética Desportiva, de reconhecimento pelo gesto de desportivismo protagonizado na 33.ª jornada da II Liga, no jogo frente ao Estoril Praia.

O prémio foi entregue pelo coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto e (PNED/IPDJ), José Carlos Lima, numa breve cerimónia que antecedeu o início da partida da derradeira jornada do campeonato, frente ao Académico de Viseu, e contou ainda com a presença do presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco (AFCB), Manuel Candeias Costa.

Na partida frente ao Estoril, no passado dia 16 de maio, o avançado brasileiro, de 20 anos, decidiu parar o jogo aos 28 minutos, quando se registava uma igualdade no marcador e num lance potencial de golo para a sua equipa e que poderia valer a permanência no segundo escalão do futebol nacional, como viria a acontecer mais tarde, com a reviravolta no resultado e o triunfo por 3-2.

O central Marcos Valente, do Estoril, lesionou-se sozinho e deixou Wendel Silva em posição privilegiada para marcar, mas o jogador colocou a bola fora para que o adversário recebesse assistência médica.

O comportamento do ponta de lança foi destacado pelos promotores do Troféu Fair-Play - Ética Desportiva como uma "atitude, de uma nobreza e 'fair-play' a toda a prova, e reveladora da maturidade e caráter de Wendel", que decidiu agraciar o atleta 'beirão' com o prémio.

Apesar de se manifestar "muito feliz" com a distinção, Wendel Silva sublinhou que a situação "não devia ser motivo de destaque", mas o habitual nos jogos, e "não vista como uma coisa importante", disse na ocasião o jogador em declarações à agência Lusa.