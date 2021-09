Wendel pede desculpa ao Leixões: "Num momento de euforia..."

Wendel desobedeceu a José Mota aquando de uma grande penalidade que favoreceu os leixonenses.

O Leixões suspendeu e colocou a treinar à parte o avançado Wendel, devido aos incidentes ocorridos durante o jogo com o Rio Ave (derrota por 2-1).

Wendel desobedeceu a José Mota aquando de uma grande penalidade que favoreceu os leixonenses. A ordem era para Fabinho marcar, mas o avançado pegou na bola e converteu o castigo máximo, tendo ido festejar, com o dedo em riste, para junto do banco.

Esta sexta-feira, no Instagram, o avançado brasileiro pediu desculpa pelo incidente. "Gostaria de vir a público desculpar-me junto da instituição e todos os adeptos do Leixões SAD. Num momento de euforia, acabei a desabafar de uma maneira totalmente errada. Gostaria de dizer de todo o meu coração que estou arrependido! Peço perdão ao mister, adeptos e todas as pessoas do clube", escreveu.