O golo do avançado do FC Porto B frente ao Vilafranquense foi distinguido com o melhor do mês de fevereiro.

Wendel, jogador do Porto B, recebeu, esta quarta-feira, o prémio de Golo do Mês de Fevereiro. O golo premiado foi marcado na vitória, por 2-1, frente ao Vilafranquense.

O avançado de 22 anos realçou a importância deste prémio na sua carreira: "Tenho trabalhado muito diariamente para continuar a marcar e fazer este grande golo é sempre importante".

Afirmou ainda esperar fazer outros grandes golos até ao final da época : "Vou dar sempre o meu melhor e podem contar comigo para continuar a ajudar a equipa com golos".

O golo de Wendel superou os de Aponza (Covilhã), Ricardo Valente (Leixões), André Clóvis (Académico de Viseu), Kazu (Oliveirense) e Anthony Carter (Oliveirense).