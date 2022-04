Wagner defende penálti nos descontos e Nacional vence o Leixões

Redação com Lusa

O Nacional venceu este sábado o Leixões 1-0, em partida da 32.ª jornada da Liga SABSEG, decidida com um golo de José Gomes e em que o guarda-redes Vagner foi determinante ao defender um penálti.

Os insulares, que adotaram uma postura de contra-ataque, chegaram à vantagem aos 45+2 minutos, na estreia a marcar do defesa José Gomes, perante um Leixões que até teve mais volume de jogo, mas foi perdulário na finalização, nomeadamente aos 90+1, quando desperdiçou o empate, numa grande penalidade cobrada por João Oliveira, que Vagner susteve.

Com este resultado, o Nacional segue no sexto lugar, agora com 51 pontos, enquanto o Leixões cai para oitavo, com 45 pontos, mantendo-se, ambos, em posição tranquila na tabela classificativa.

A equipa nortenha até entrou melhor no desafio e logo nos 10 minutos iniciais teve três boas chances para inaugurar o marcador, em remates de Fabinho, Kiki e Hélder Morim, perante um adversário que sentia dificuldades na marcação.

O Nacional demorou um pouco a estabilizar, mas, paulatinamente, foi conseguindo esboçar alguns contra-ataques perigosos, chegando a rondar o golo num par de iniciativas de Bryan Róchez e num falhanço de João Camacho, que, em posição frontal e sem oposição, não conseguiu desviar uma cruzamento de José Gomes.

Sentindo o perigo, o Leixões refreou um pouco as suas iniciativas ofensivas, e, apesar de continuar a ser mais rematador, já não se mostrava tão acutilante no último terço, sentindo algumas dificuldades na circulação de bola.

Do outro lado, os insulares continuavam a espreitar os contragolpes e, já em período de compensação, acabaram por surpreender os leixonenses numa arrancada do lateral-esquerdo José Gomes, que, servido por Vítor Gonçalves, só parou quando assinou o 1-0, apontando o seu primeiro golo da temporada.

No reatamento, o Leixões voltou a surgir com mais volume de jogo, embora sem a mesma intensidade ofensiva do que na etapa inicial, perante um Nacional confortável a gerir o resultado, mas também a tentar aproveitar o adiantamento dos matosinhenses.

João Oliveira, Seck e Thalis ainda tentaram, com remates de longe, surpreender o guarda-redes dos madeirenses Vagner, que já na parte final do encontro vincou o estatuto de homem do jogo, ao defender uma grande penalidade.

Na sequência de um lance confuso na área do Nacional, em que deu ideia que a bola teria transporto a linha de golo, o árbitro Artur Soares Dias descortinou um falta para penálti, que João Oliveira, na cobrança, já aos 90+1, atirou denunciado, permitindo a defesa do guardião brasileiro, que segurou assim o 1-0 final.

Jogo no Estádio do Mar, no Porto.

Leixões -- Nacional, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, José Gomes, 45+1 minutos.

Equipas:

- Leixões: Beaunardeau, João Meira, Léo Bolgado, Nduwarugira, Pastor (João Oliveira, 59), Ben Hassan (George, 83), Fabinho, Seck, Kiki (Erivaldo, 68), Wendel (Ribeiro, 82) e Hélder Morim (Thailis, 59).

(Suplentes: Stefanovic, Erivaldo, George, Pedro Coronas, Ribeiro, João Oliveira, Luan Martins, Ricardo Teixeira e Thalis).

Treinador: José Mota.

- Nacional: Vagner, Baiano, Rafael Vieira, Júlio César, José Gomes, Danilovic, Francisco Ramos (Jota, 79), João Camacho, Vítor Gonçalves (Rouai, 87), Marco Matias e Bryan Róchez (Dudu, 79).

(Suplentes: António Filipe, Alhassan, Bruno Gomes, Witi, Rúben Macedo, Bosic, Jota, Rouai e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Vieira (06) e João Meira (73)

Assistência: 1.558 espectadores.