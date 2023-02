"Vou dar o prémio aos meus pais que estão na Eslovénia, vai ficar lá guardado"

Domen Gril foi eleito o melhor guarda-redes da Liga SABSEG nos meses de dezembro e janeiro.

Domen Gril, guarda-redes do Académico de Viseu, recebeu o prémio de melhor no posto durante os meses de dezembro e janeiro, numa votação promovida pela Liga junto dos treinadores do segundo escalão profissional.

O guardião de 21 anos mostrou-se muito satisfeito ao receber pela primeira vez o prémio, começando por agradecer "a todos os treinadores" que o elegeram.

"Há uma equipa unida que está atrás de mim, a apoiar, o treinador e os outros guarda-redes meus colegas, é o segredo para um bom trabalho", disse, revelando o destino que vai dar ao prémio. "Vou dar o prémio aos meus pais que estão na Eslovénia, é lá que vai ficar guardado."

No período em questão, Gril realizou cinco partidas na baliza dos viseenses a contar para a Liga SABSEG, onde sofreu apenas quatro golos, contribuindo de forma decisiva para o excelente registo da sua equipa, que não perdeu qualquer jogo na prova ao longo destes dois meses.