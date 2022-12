Vitória não gostou, Estrela da Amadora fez convite a Cristina Ferreira

Se o emblema vitoriano não gostou e mostrou o desagrado nas redes sociais, já o Estrela da Amadora achou piada

Na noite de domingo, em direto no programa "Big Brother", Cristiana Ferreira fez um comentário que deixou o Vitória de Guimarães desagradado. Enquanto informava os concorrentes do reality show de algumas das seleções que já foram eliminadas do Mundial'2022, a apresentadora da TVI disse, em jeito de ironia, que a final do torneio seria entre o Vitória e o Estrela da Amadora, aludindo ao facto de algumas das maiores potências já terem caído no Catar.

Ora, se o emblema vitoriano não gostou e mostrou o desagrado nas redes sociais, já o Estrela da Amadora achou piada. "Nunca duvidámos, Cristina. O clube do teu coração tem as portas abertas para ti", publicou o clube da II Liga SABSEG, que acrescenta um vídeo em que o discurso da famosa apresentadora surge alterado. E em favor do clube da Amadora.