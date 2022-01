Vítor São Bento entre os quatro novos reforços do Trofense

Estes são os únicos reforços da equipa de Francisco Chaló neste mercado de inverno

Trofense anunciou as contratações de Youcef Bechou e Vítor São Bento até ao final da temporada e ainda de Nurettin Kormaz e Capita Capemba, ambos por empréstimo, divulgou o emblema da II Liga portuguesa de futebol.

Depois de rescindir com o Estrela da Amadora em setembro, por estar em desacordo com a direção, Vítor São Bento volta ao campeonato para defender as redes do Trofense até ao final da temporada, enquanto o médio argelino Bechou, de 24 anos, parte para a primeira aventura no estrangeiro depois de fazer todo o percurso na Argélia.

Por outro lado, o extremo internacional angolano Capita Capemba está de regresso à Trofa, de onde saiu em 2020/21 para representar os franceses do Lille, que o cederam, e o jovem médio Nurettin Kormaz, internacional sub-19 pela Turquia, chega emprestado pelo Kayserispor.

Estes são os únicos reforços da equipa de Francisco Chaló neste mercado de inverno, que ainda contou com as saídas do defesa João Faria, o médio Abel Kanyamuna e o guarda-redes Rafa Alves, que rescindiram contrato.

Na sexta-feira, o recém-promovido Trofense recebeu e venceu o então líder Benfica B por 2-0 e ascendeu à 11.ª posição da tabela, com 24 pontos, a 12 pontos de distância da zona de descida e do terceiro classificado, que disputa o "play-off" de acesso ao principal escalão português.