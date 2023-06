Vítor Martins é o treinador escolhido pelo Académico de Viseu

Vítor Martins concluiu a temporada de 2022/23 como treinador do Leixões

Vítor Martins vai treinar o Académico de Viseu, da II Liga, na próxima época. A escolha da SAD do clube beirão está feita e o entendimento com o ex-técnico do Leixões está igualmente alcançado, esperando-se a oficialização do acordo a qualquer momento.

Vítor Martins, 37 anos, teve na última época a primeira experiência como treinador principal em ligas profissionais, com um registo de 15 vitórias em 42 jogos nos matosinhenses. Em Viseu vai lutar pela subida à I Liga.