Vítor Martins é o escolhido para render José Mota no comando do Leixões

Vítor Martins orientava os sub-23 do Leixões e já trabalhou no Chaves

Orientou os sub-23 da equipa de Matosinhos em 2021/22.

Vítor Martins foi o escolhido pela SAD do Leixões para assumir o comando técnico da equipa principal. O trabalho desenvolvido pelo treinador na época passada, nos sub-23, não passou despercebido e vai substituir José Mota no leme.

Com 36 anos, Vítor Martins chega pela primeira vez na carreira a um campeonato profissional. No seu trajeto, passou pelo "scouting" do FC Porto e, depois, foi também observador. Saiu em 2017 para o Chaves como adjunto de Luís Castro, tendo seguido o treinador na época seguinte, no V. Guimarães. Na época 2018/19 regressou ao FC Porto como adjunto de Rui Barros, na equipa B. Antes de rumar ao Leixões fez mais uma época na equipa B portista, desta feita como adjunto de António Folha.

O conhecimento dos jogadores que treinou na equipa sub-23 leixonense levará o treinador a chamar alguns deles para fazerem a pré-época, que terá o seu arranque no início do próximo mês.

Entretanto, Emanuel Recoba, ex-diretor desportivo dos sub-23, também foi promovido à equipa principal, onde ocupará o mesmo cargo, substituindo Rémulo Jónatas.