Vítor Gomes e a subida do Rio Ave: "Este clube merece, paga a tempo e horas"

Vítor Gomes, capitão do Rio Ave

O Rio Ave garantiu este domingo o regresso à Liga Bwin, além do título de campeão na Liga SABSEG.

Com um golo madrugador de Aziz, logo no primeiro minuto, e um bis de Aderllan Santos, aos 77 e 80, quando o Chaves jogava em inferioridade numérica, pela expulsão de Luís Rocha, aos 75, os vila-condenses construíram o triunfo que lhes permite, uma época depois, regressar ao escalão maior do futebol nacional.

O capitão de equipa de Vila de Conde, Vítor Gomes, estava naturalmente feliz. "É uma felicidade enorme dar aos nossos adeptos, gente de trabalho, humilde, esta grande alegria. Este clube merece, paga a tempos e horas. Dá as melhores condições aos jogadores e só tem de estar na Liga", afirmou Vítor Gomes.

Já o experiente defesa central Aderllan Santos, que foi um dos jogadores que ficou no plantel após a descida divisão, na época passada, considerou que este sucesso "foi uma forma de retribuir aos adeptos todo o apoio dado".

"A época passada foi difícil para todos nós, principalmente os que ficaram. Andámos toda esta temporada com peso de ter de recuperar a imagem do clube. Fico muito feliz por ter ajudado a retribuir todo o carinho que recebi", desabafou o defesa central.

Depois de ter garantido a subida à I Liga, e ainda o título de campeão nacional do segundo escalão, após o triunfo de hoje por 3-0 frente ao Desportivo de Chaves, os vila-condenses vão prolongar os festejos durante a tarde.

A equipa irá sair do estádio, em cortejo, num autocarro panorâmico, que veio percorrer algumas das ruas de Vila do Conde, tendo como destino à sede histórica do clube, na zona ribeirinha da cidade, onde vão saudar os adeptos.