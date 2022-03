Vítor Gabriel, jogador do Mafra, não deve jogar mais esta época

Vítor Gabriel (à direita), jogador do Mafra

Redação com Lusa

O extremo do Mafra, Vítor Gabriel, que saiu lesionado no jogo frente ao Covilhã, fraturou o tornozelo direito e não deve jogar mais esta época, de acordo com o emblema da Liga SABSEG

Segundo a informação divulgada pelos mafrenses, o jogador de 24 anos, que este ano já marcou por três vezes, está ainda a aguardar decisão sobre uma intervenção cirúrgica, mas, confirma o clube, "deverá ficar afastado dos relvados por alguns meses".

O Mafra, orientado pelo técnico Ricardo Sousa, é atualmente oitavo classificado na Liga SABSEG, com 36 pontos conquistados em 27 jogos.