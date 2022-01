Vítor Carvalho regressa ao Sporting da Covilhã e Devid rescinde

Redação com Lusa

O central, proveniente do clube brasileiro Goiatuba, salientou o desejo de regressar a Portugal

O defesa-central Vítor Carvalho está de regresso ao Sporting da Covilhã, que rescindiu o vínculo com o avançado Devid Silva, informou hoje o presidente do clube, José Mendes.

Vítor Carvalho, brasileiro de 28 anos, esteve desde dezembro a treinar com o plantel serrano e assinou na quinta-feira contrato com os leões da serra, emblema que representou em metade da temporada 2015-2016, quando alinhou em apenas seis partidas.

O central, proveniente do clube brasileiro Goiatuba, salientou o desejo de regressar a Portugal, considerou o regresso ao Sporting da Covilhã "uma grande oportunidade", prometeu "empenho e determinação" e garantiu ter ganhado experiência e ser agora um jogador "mais evoluído".

"Quero mostrar dentro do campo essa evolução. Tenho muita força, velocidade, capacidade física, cabeceio, tudo o que um central tem eu quero fazer bem, para buscar o meu espaço e alcançar os objetivos do clube", disse hoje o esquerdino, em declarações à agência Lusa.

Devid Silva, atacante de 25 anos, já não treinou às ordens de Leonel Pontes, por ter rescindido o vínculo com o emblema serrano, segundo adiantou José Mendes.

O jogador brasileiro chegou ao Sporting da Covilhã no início da época, oriundo do Kastrioti, da Albânia, período durante o qual jogou 14 partidas e marcou um golo.

Devid é o quarto jogador a deixar o plantel serrano, que ficou sem o médio Frank Angong, o extremo Diego Medeiros e o defesa Joel Vital, que terminou a carreira no final de novembro.

Vítor Carvalho é o segundo reforço dos 'leões da serra' na reabertura do mercado de transferências, depois do anúncio da cedência pelo Benfica, até ao final da época, do extremo Samu.