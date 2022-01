Vítor Campelos, treinador do Chaves, eleito o melhor no mês de dezembro

Equipa flaviense venceu os quatro jogos disputados nesse período.

Vítor Campelos venceu o Prémio Vítor Oliveira, destinado ao melhor treinador do mês, neste caso dezembro. O técnico liderou o Chaves a quatro triunfos consecutivos no referido período, com um saldo de nove golos marcados e três sofridos.

Campelos recolheu 34,72% dos votos, seguido de Nélson Veríssimo, então no Benfica B, com 21,53%, e Rui Ferreira, do Feirense, com 12,50% das escolhas.

O Chaves ocupa o sétimo lugar da Liga SABSEG, com 26 pontos em 16 jogos realizados.