Vítor Campelos lamenta ida ao play-off: "Praticámos o melhor futebol da época"

Declarações do treinador do Chaves após a derrota em Vila do Conde. Segue-se o Moreirense no play-off.

O Chaves foi derrotado por 3-0 em Vila do Conde e vai disputar um play-off com o Moreirense, na luta por um lugar no principal escalão do futebol português. Vítor Campelos destacou a qualidade do adversário, mas o treinador flaviense também apontou para o nível exibido ao longo da época pela equipa que orienta.

"A jogar em casa, o Rio Ave é sempre uma equipa muito forte. Provou-o. Trabalhámos até ao limite para os contrariar, mas o primeiro golo praticamente deixou a nossa estratégia por terra", lamentou. "Depois com a expulsão de Luís Rocha, e tentar recuperar da desvantagem, ficou ainda mais difícil", prosseguiu.

Campelos lamentou também alguma falta de sorte. "Praticámos o melhor futebol da época, infelizmente, temos de ir ao play-off. Em determinados momentos até parecia que a bola não queria entrar", rematou.