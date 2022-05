Vítor Campelos eleito melhor treinador de abril na Liga SABSEG

Técnico do Desportivo de Chaves reuniu 38,27% dos votos, batendo a concorrência de Filipe Rocha, do Penafiel, e de Rui Borges, do Nacional

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, equipa que vai partir para a última jornada a depender de si própria para subir de divisão, foi eleito o melhor treinador do mês de abril da Liga SABSEG.

O técnico do Desportivo de Chaves reuniu 38,27% dos votos, batendo a concorrência de Filipe Rocha, do Penafiel, e de Rui Borges, do Nacional, que amealharam 14,81% e 12,96% das escolhas, respetivamente.

Nos cinco jogos que realizou no mês de abril, o Chaves, de Vítor Campelos, alcançou cinco vitórias, com dez golos marcados e apenas três sofridos.