Vítor Campelos antevê play-off "equilibrado" com Moreirense: "Uma equipa que joga bem..."

Vítor Campelos, treinador do Chaves

Redação com Lusa

Técnico flaviense apontou que a equipa está "muito otimista" para a luta pela subida ao principal escalão e reitera que "foi uma das que praticou melhor futebol" em 2021/22

O Desportivo de Chaves acredita que o play-off frente ao Moreirense, para decidir quem compete na Liga Bwin na próxima temporada 2022/23, será "equilibrado" e que a equipa está "confiante", segundo disse, esta sexta-feira, o treinador.

"Depois destes 10 longos meses, estamos preparados para estes dois jogos. Tenho a certeza que vão ser equilibrados, porque estamos muito confiantes e otimistas", realçou Vítor Campelos, na antevisão à receção ao Moreirense, este sábado, às 20 horas, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira.

As duas equipas discutem um play-off em que a vencedora, numa eliminatória a duas mãos, assegura a presença na Liga Bwin próxima época, o que, para o Moreirense, seria a permanência e para o Desportivo de Chaves uma promoção.

O técnico dos transmontanos realçou a recuperação feita durante a época na II Liga, apesar de, na última jornada, ter falhado a subida direta, ao perder frente ao Rio Ave, que se sagrou campeão e subiu, a par do Casa Pia, segundo classificado.

"Queríamos ter subido diretamente. Mas, se fizermos uma retrospetiva, em novembro, se dissessem que o Chaves nesta altura ia estar no play-off, pouca gente acreditaria nisso. Fizemos uma recuperação fantástica a todos os níveis", sublinhou Campelos, lembrando que durante a primeira metade do campeonato os flavienses chegaram a estar a 15 e 13 pontos dos adversários diretos.

Vítor Campelos apontou também que o plantel está "muito otimista" para lutar pela subida, após uma temporada com 18 triunfos no segundo escalão.

Ainda numa análise ao desempenho, o treinador do emblema de Trás-os-Montes referiu que o fator casa pode ser importante, pois o Desportivo de Chaves somou apenas uma derrota esta época no seu estádio, a única desde que Campelos chegou ao clube em fevereiro de 2021.

Para ultrapassar os cónegos Vítor Campelos pediu "muito controlo emocional" à sua equipa, que terá de ter "um coração muito quente e cabeça fria, muita coragem e vontade de vencer".

"Queremos manter a ideia que fomos deixando durante a época. Uma equipa que joga bem está mais perto de ganhar e creio que fomos das equipas que praticaram o melhor futebol durante o campeonato. É preciso ter coragem para jogar e para ter bola, porque acreditamos muito que quem joga melhor está mais perto de ganhar", salientou.

Sobre o adversário, orientado por Ricardo Sá Pinto, o treinador dos transmontanos alertou para uma "equipa valorosa".

O Desportivo de Chaves tem o plantel na máxima força, à exceção do defesa e capitão Luís Rocha, que falha o encontro por castigo. Depois do primeiro jogo, em Chaves, a segunda mão está marcada para 29 de maio, já em Moreira de Cónegos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, e terá início às 19h30.

Para ambos ,é a derradeira tentativa de fecharem bem a época: o Moreirense, depois de ter uma última jornada em que conseguiu "in extremis" a 16.ª posição, de acesso ao play-off, e o Chaves, após tropeçar já na reta final, caindo para terceiro.

Desde que desceram na época 2018/2019, esta é a primeira grande oportunidade para os flavienses regressarem ao principal escalão, no qual têm 16 presenças registadas.