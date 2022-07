Vítor Alves: a história de um avançado que chegou a fazer contrato via Instagram

Vítor Alves com a camisola do Mafra

Atuou no Santos, no Japão e no Bahrein e treinou durante algum tempo na fazenda do internacional Sandro, ex-Tottenham e ex-B SAD.

Vítor Alves, 24 anos, está preparado para dar início à segunda temporada ao serviço do Mafra, da II Liga, prosseguindo a aventura no futebol europeu, na sequência de um trajeto com vários pontos insólitos. O avançado brasileiro já atuou no Japão, no Barém e até recebeu uma proposta de contrato via Instagram.

Natural de Arinos, no interior de Minas Gerais, trocou as quadras do futsal pelo retângulo do futebol de onze e chamou a atenção do Santos, que o chamou para a equipa de sub-15. Um ano volvido, em 2016, ficou sem clube, receou o pior, mas recebeu, entretanto, a ajuda de um craque, o internacional Sandro, então no Tottenham e que na última época representou o Belenenses. O médio, que é seu amigo, disponibilizou a fazenda para que Vítor prosseguisse os treinos e a insistência resultou, já que acabou por ingressar no Goiás.

Após completar o período de formação rumou ao Gainare Tottori, da terceira divisão japonesa, já como profissional, onde ficou entre 2018 e 2019. Em 2020, após uma rápida passagem pelo Manama Club, no Bahrein, Vítor Alves voltou a atuar no mesmo país, após receber uma proposta de maneira inusitada. O técnico do Al Riffa contratatou-o através de um direto no Instagram. "Foi algo bastante surpreendente. Estava a ver as redes sociais quando recebi uma mensagem e vi que era uma proposta de transferência. Consegui comunicar em inglês com o treinador e fui para o Al Riffa. E deu certo. Gostei muito de jogar no país", comentou o atleta, aludindo à conquista do campeonato e da taça na temporada 2020/21. Apesar da boa experiência, Vítor Alves tinha o desejo de disputar uma liga mais competitiva e acabou por seguir para o Mafra.

Na época de estreia apontou três golos em 29 jogos e contribuiu para o registo histórico de uma presença nas meias-finais da Taça de Portugal, depois de eliminar Moreirense e Portimonense. "Foi muito bom ter jogado tantas vezes durante a temporada. Fiquei feliz por ajudar e agora acredito que posso fazer melhor", prometendo, desde já, mais golos e mais assistências com as cores do Mafra.